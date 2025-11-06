Barbara Jankavski, 31 anni, nota sui social come la “Barbie umana”, è stata trovata morta a San Paolo in circostanze ancora da chiarire. Celebre per le sue numerose operazioni estetiche documentate online, la giovane lascia un mistero sul decesso, tra droghe, ferite e indagini in corso.

La tragica fine della Barbie umana: chi era Barbara Jankavski

Barbara Jankavski, influencer brasiliana di 31 anni nota come la “Barbie umana” o “Boneca Desumana”, sarebbe stata trovata morta il 2 novembre in un appartamento a San Paolo. Celebre sui social per aver documentato ogni fase delle sue numerose operazioni estetiche, Jankavski aveva conquistato centinaia di migliaia di follower, diventando un simbolo controverso della trasformazione estrema del corpo.

La tragica fine della Barbie umana: morte sospetta a San Paolo per Barbara Jankavski

Secondo le autorità, il corpo dell’influencer sarebbe stato rinvenuto nell’abitazione di un uomo di 51 anni, che ha dichiarato di averla contattata per prestazioni sessuali e di aver consumato droghe insieme a lei. L’uomo ha raccontato che Barbara si sarebbe addormentata e non si sarebbe più svegliata.

Sul corpo sarebbero stati riscontrati segni di percosse, tra cui una ferita all’occhio e lividi sulla schiena, motivo per cui la polizia ha aperto un’indagine per “morte sospetta”. Sono stati disposti esami autoptici e analisi tossicologiche per determinare se il decesso sia dovuto a overdose, incidente o violenza.

L’ultima pubblicazione della giovane risale al 1° ottobre e documentava il recente lifting facciale, mostrando ancora una volta la sua vita strettamente legata all’immagine digitale.