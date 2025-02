Rinforzo in difesa per la Roma di Claudio Ranieri: preso dal Galatasaray il difensore danese Victor Nelsson.

Victor Nelsson alla Roma: il difensore del Galatasaray è arrivato in città

Siamo all’ultimo giorno di calciomercato invernale e la Roma ha appena messo a segno un grande colpo: arriva in prestito dal Galatasaray, con opzione di riscatto a titolo definitivo, il difensore danese Victor Nelsson. Il nazionale danese andrà quindi a sostituire Mario Hemorso, passato qualche giorno fa al Bayer Leverkusen. Un cambio di strategia, visto che la Roma sembrava a un passo per acquistare il calciatore georgiano Goglichidze: “Goglichidze? Vi hanno informato male. Non arriverà”. Queste le parole di Claudio Ranieri nel dopo Roma-Napoli, partita terminata con il risultato di 1 a 1. Victor Nelsson, questa mattina effettuerà le visite mediche per poi firmare il contratto con i giallorossi.

Victor Nelsson, la carriera

Serviva un rinforzo in difesa per la Roma, viste le partenze di Mario Hermoso (Bayer Leverkusen) e Zalewski (Inter), protagonista ieri dell’assist decisivo per il pareggio di De Vrij nel derby contro il Milan. Victor Nelsson, classe 1999, è un nazionale danese e quindi giocatore di grande esperienza, ideale quindi per la squadra giallorossa. Difensore centrale di piede destro, Nelsson è cresciuto nel settore giovanile del Nordsjallend in Danimarca, poi ha giocato nel Copenaghen per due stagioni prima di passare al Galatasaray dove, in tre stagioni e mezzo, ha collezionato 114 presenze e 4 goal. L’esordio in Nazionale è avvenuto nel 2020.