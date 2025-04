Un compleanno da ricordare

Victoria De Angelis, la talentuosa bassista dei Maneskin, ha festeggiato il suo 25° compleanno, un traguardo significativo che segna non solo un anno in più, ma anche una nuova fase della sua vita. Conosciuta per il suo carisma e la sua presenza scenica, Victoria ha conquistato il cuore di molti, non solo per la sua musica, ma anche per la sua storia d’amore con Luna Passos, una modella brasiliana che ha saputo rubarle il cuore.

Un amore che fa sognare

La relazione tra Victoria e Luna è diventata oggetto di attenzione mediatica, non solo per la loro notorietà, ma anche per la genuinità che traspare dai loro scatti condivisi sui social. In occasione del compleanno di Victoria, Luna ha dedicato una storia su Instagram che ha fatto il giro del web, mostrando il loro affetto attraverso un dolce bacio. Questo gesto ha confermato che tra le due giovani c’è un legame profondo, basato su amore e rispetto reciproco.

Progetti futuri e carriera da solista

Con l’uscita dai Maneskin, Victoria si trova ora a intraprendere un percorso da solista. Il suo primo progetto, “Get Up B**ch”, ha già attirato l’attenzione del pubblico e della critica, dimostrando che la giovane artista ha molto da offrire. Nonostante la separazione dai suoi ex compagni di band, Victoria continua a lavorare con passione e determinazione, esplorando nuove sonorità e collaborazioni. La sua carriera musicale è in continua evoluzione, e i fan sono ansiosi di scoprire quali sorprese riserverà il futuro.