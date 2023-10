Home > Video > Vida5loca risponde agli haters Vida5loca risponde agli haters

''Mi ha salvata mia madre'' @vida5loca risponde sul suo profilo tiktok agli haters che la insultano perchè di colore e lei replica così ''Non perdete tempo con me, viaggiate''. Gli haters la insultano perchè secondo loro l'Italia l'ha salvata, ma lei non si fa buttare a terra, e cerca di far capire di non insultare perchè ci potrebbero essere persone deboli che non riuscirebbero a reggere questi commenti