@thecraziestmf ha postato sul suo profilo tiktok un video-denuncia verso un ''uomo'' che ha fatto tantissime foto ad una ragazza senza consenso e non voleva eliminarle. Vivi Marcucci era con il suo ragazzo in giro in San Babila, Milano. La giovane riesce a cancellare le foto dal telefono del signore. Al giorno d'oggi queste cose accadono ancora. Fate attenzione