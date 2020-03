Coronavirus, musica e intrattemimento da casa con Jova e Gabbani

Milano, 11 mar. (askanews) – L’emergenza coronavirus cambia anche il modo di ascoltare la musica live. Fermi i concerti, accanto agli inviti a stare a casa, gli artisti escogitano nuove forme di intrattenimento. Tra i primi, Mario Venuti ha pubblicato un video dal salotto di casa sua, poi è stata la volta di Francesco Gabbani che ha fatto un live in diretta Instagram dal suo studio casalingo e ha invitato suoi fan a rispettare le norme imposte dall’emergenza sanitaria.

Ha scelto la diretta sulla pagina Instagram anche Lorenzo Jovanotti: tre ore live per intrattenere senza nessuna pretesa se non quella di offrire un’alternativa e un momento di svago ai lunghi pomeriggi in casa.

A sorpresa si sono collegati Fabio Rovazzi con cui Lorenzo non si era mai incontrato, la figlia Teresa che ha brevemente commentato la situazione a New York dove si trova per studiare e Marco Montemagno, che ha raccontato la situazione nel Regno Unito.

Giovedì sarà la volta di Gianna Nannini, ma sicuramente saranno molti altri artisti a scegliere ancora di più la tecnologia per stare vicini ai fan costretti come loro a stare a casa.