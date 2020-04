In Australia riapre Bondi Beach, centinaia di surfisti sulle onde

Milano, 28 apr. (askanews) – L’Australia ha cominciato ad allentare le restrizioni contro il coronavirus e ha riaperto anche le spiagge, fra cui la celebre Bondi Beach, tempio del surf chiuso da 5 settimane. Immediatamente centinaia di surfisti si sono riversati in mare per sfidare le onde. Se l’acqua era affollata, la spiaggia però è restata vuota: è rimasto infatti il divieto di stazionare sulla sabbia e prendere il sole, così come è proibito correre sul bagnasciuga. Oceano aperto solo ai surfisti che possono gettarsi fra le onde con l’obbligo poi di non attardarsi e di lasciare velocemente la spiaggia.