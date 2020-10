Trump è negativo al test del Covid ed esulta: sono immune

Milano, 13 ott. (askanews) – Ostentatamente senza protezioni sul viso. Quando lascia la Casa Bianca alla volta della Florida, e anche quando, poco dopo, sfila davanti ai suoi sostenitori lanciando mascherine rosse. Il presidente Donald Trump dice di essere ormai “immune” dopo che i medici della Casa Bianca hanno annunciato la sua guarigione dal Covid 19.

In Florida era la sua prima manifestazione elettorale da quando ha rivelato di aver contratto il coronavirus questo mese, mentre il conto alla rovescia per le elezioni del 3 novembre è ormai iniziato.

A Sanford (Florida) è stata la prima tappa in una lunga settimana per il presidente 74enne, coprendo diversi stati dalla Pennsylvania al Wisconsin. Nel frattempo il massimo esperto statunitense di malattie infettive Anthony Fauci sottolinea che il Paese incontrerà “un sacco di guai” se non incoraggerà le mascherine e non eviterà raduni di massa. Mentre i sondaggi mostrano che il presidente repubblicano arranca dietro al democratico Joe Biden che definisce queste elezioni “le più importanti della nostra vita”.

“Queste sono le più importanti elezioni della nostra vita. Non per il fatto che io sono in corsa. Ma per la posta in gioco. Il prossimo presidente plasmerà non solo i prossimi quattro anni, ma i prossimi dieci anni o più”.

Intanto un Senato spaccato lunedì ha tracciato le linee di battaglia sulla conferma del giudice Amy Coney Barrett, scelta del presidente Trump per coprire un posto vacante della Corte Suprema: quello dell’icona liberal nonchè la più anziana giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Ruth Bader Ginsburg, venuta a mancare il 18 settembre.