Emergenza Covid, agenzie per il lavoro a caccia di medici e OSS

Roma, 3 nov. (askanews) – Per la lotta al Covid mancano medici ed infermieri. L’allarme è stato più volte lanciato dalle principali associazioni di categoria, segnalando come gli ospedali siano diventati la prima e ultima trincea di questa battaglia. Le strutture ospedaliere e i relativi staff sanitari sono sotto pressione e necessitano di nuove energie per affiancare medici e operatori che negli ultimi giorni stanno dimostrando un impegno eccezionale nella lotta al Covid-19. Le regioni più colpite dall emergenza hanno bisogno di nuovi operatori da inserire nelle proprie strutture sanitarie: già molte strutture ospedaliere evidenziano, prima ancora della mancanza di posti letto, la carenza endemica di personale sanitario ed in maniera sempre più pressante richiedono la collaborazione delle Agenzie per il Lavoro.

Una soluzione potrebbe arrivare dalla campagna di recruiting che Tempor SpA ha avviato su tutto il territorio nazionale per Infermieri e Operatori Socio Sanitari. Tempor Spa, da sempre molto presente nella fornitura di personale in tutti gli enti ospedalieri italiani, fornisce mediamente ogni anno più di 4.000 risorse tra infermieri specializzati e personale socio sanitario.

Francesco Gordiani, Amministratore delegato dell’Agenzia per il Lavoro Tempor Spa: “Abbiamo pensato di realizzare questa campagna alla luce di quello che sta di nuovo avvenendo. Anche in previsione di quella che avrebbe potuto essere la richiesta di tutte le strutture sanitarie in Italia, cosa che sta puntualmente avvenendo. Il problema non è di facile soluzione, il mercato di queste figure professionali per gli effetti della prima e della seconda ondata è assolutamente deficitario e sicuramente in alcune aree, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, non è più presente alcun tipo di figura professionale nel settore sanitario in maniera particolare per le figure di infermieri”.

L’auspicio però è che la campagna di reclutamento abbia successo, anche se c’è preoccupazione per possibili problematiche di carattere burocratico. Ancora Gordiani: “Speriamo che i risultati di questa campagna possano darci risultati anche in termini di disponibilità da altre regioni ma temiamo però che dovremo poi scontrarci con un altro tipo di realtà che è legata soprattutto agli enti pubblici perchè spostare persone, dal Sud al Nord, e soprattutto per periodi brevi, mediamente nei termini di due mesi, sicuramente non sono un incentivo per le persone a trasferirsi in altre località”.

Per aderire alla campagna, realizzata in stretta collaborazione con Intelliform, tutti i soggetti qualificati e interessati che vogliano impegnare le loro competenze con determinazione e passione possono inviare la loro candidatura iscrivendosi al sito della Agenzia per il Lavoro (www.tempor.it – area candidati), rispondendo alle ricerche di personale di riferimento “INFERMIERI” ed “OSS operatore socio sanitario”.