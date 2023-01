Home > Video > Vietnam, governo locale: bimbo 10 anni caduto nel pilone è morto Vietnam, governo locale: bimbo 10 anni caduto nel pilone è morto

Roma, 4 gen. (askanews) – Thai Ly Hao Nam, un bambino vietnamita di 10 anni caduto 4 giorni fa, sabato 31 gennaio, in un pilone di cemento profondo 35 metri in un cantiere in costruzione, è stato dichiarato morto da Doan Tan Buu, vice-presidente del comitato popolare della provincia di Dong Thap, nel sud del Vietnam, dopo che i tentativi dei soccorritori di trarre in salvo il piccolo sono falliti. “Abbiamo dato la priorità al salvataggio del bambino. Pertanto, fino ad ora, le condizioni rendono impossibile che il ragazzino sia sopravvissuto, ci sono prove sufficienti che sia morto”, ha affermato. “Il bambino è morto, dobbiamo recuperare il suo corpo per i funerali e la sepoltura”, ha aggiunto, dopo essersi consultato con un team medico.

