Vincenzo De Luca attacca La Russa: “Il suo un acquisto notturno”

De Luca attacca La Russa e affonda su Fontana: "Colui che ha detto che la spiritualità espressa da Putin può essere una luce per l'Occidente"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca attacca Ignazio La Russa: il suo “un acquisto notturno”. Dure critiche del governatore anche a Giorgia Meloni ed al neo presidente della Camera Lorenzo Fontana, la cui elezione viene considerata da De Luca una “regressione”.

Insomma, il governatore campano ne ha per tutti ma con un target mirato e scontato: Giorgia Meloni e la legislatura targata centrodestra.

Vincenzo De Luca attacca La Russa

E ha detto in una diretta Facebook: “Alla Camera un evento di straordinario valore politico l’elezione di Fontana. È colui che ha organizzato la marcia per la famiglia a Verona, che è una regressione sui diritti civili delle donne, dei cittadini italiani”. Non c’è limite al peggio”.

E ancora: “Un parlamentare della Lega che si è immortalato con alcune dichiarazioni passate alla storia politica del nostro Paese. Lui è colui che ha detto che la spiritualità espressa da Putin può essere una luce per l’Occidente, malato di relativismo etico”.

Meloni e “l’operazione Scilipoti”

Poi gli strali di Vincenzo De Luca sull’elezione del presidente del Senato: “Giorgia Meloni ha fatto nient’altro che una operazione Scilipoti, cioè, di acquisto notturno dei voti dei ‘responsabili’.

Qualche voto lo avrà ottenuto per rapporti personali di Ignazio La Russa, che è una persona simpatica e umanamente gradevole, ma dal punto di vista politico è stata fatta un’operazione Scilipoti. Sono stati acquistati dei voti di senatori dell’opposizione“.