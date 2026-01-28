Tempesta a Roma: alberi caduti e traffico paralizzato, vigili del fuoco e polizia locale impegnati negli interventi di emergenza per il temporale.

Roma e la sua provincia affrontano un’ondata di maltempo senza precedenti: un forte temporale ha provocato la caduta di numerosi alberi, danneggiando auto, autobus e infrastrutture, con un primo bilancio di feriti e decine di interventi di emergenza da parte di vigili del fuoco e polizia locale.

Disagi in provincia e polemiche sulla manutenzione urbana

Gli effetti del maltempo non si sono limitati a Roma: ad Anguillara Sabazia e Morlupo si sono registrati frane e dissesti statici che hanno richiesto interventi urgenti dei Vigili del Fuoco. La giornata ha messo in luce anche le criticità della gestione del verde urbano e della manutenzione delle strade. Secondo alcuni esponenti politici, la delega ai Municipi per la cura della viabilità ordinaria non garantirebbe né risorse né personale sufficienti, aggravando la situazione durante eventi estremi.

In diverse aree della città, tra cui Laurentina, Cassia e Prenestino, il traffico è stato pesantemente rallentato, con alberi caduti, allagamenti e interventi di emergenza che proseguono ancora nel pomeriggio per ripristinare la sicurezza di strade e quartieri.

Violento temporale a Roma, albero cade su auto all’Eur: ferito un uomo

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Capitale nella mattinata, causando gravi disagi alla circolazione e danni a veicoli e infrastrutture. All’Eur, un albero è crollato su una Mercedes in via dell’Oceano Atlantico, ferendo un uomo che è stato trasportato in ospedale. Poche ore dopo, un pino proveniente da un’area privata in via Ugo de Carolis ha colpito alcune auto in sosta e la parte posteriore di un autobus, senza provocare feriti.

Altri alberi sono caduti in diverse zone della città, tra cui via Guglielmotti e piazza dei Geografi, interessando mezzi parcheggiati e edifici, con l’intervento immediato della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza strade e marciapiedi. Complessivamente, già dalle prime ore del mattino, le pattuglie hanno effettuato oltre cento interventi tra rimozione di alberi, gestione del traffico e verifica di rami pericolanti.