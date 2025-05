Tre arresti per violenza sessuale e venti persone fermate per vari reati a Roma.

Un episodio inquietante durante il concerto

Un grave episodio di violenza sessuale ha scosso il concerto del Primo Maggio a Roma, dove tre extracomunitari sono stati arrestati dopo aver molestato una giovane in fila per accedere all’area riservata. La ragazza, con l’aiuto di un’amica, è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto ai poliziotti presenti per garantire la sicurezza dell’evento.

Questo intervento tempestivo ha permesso di rintracciare i colpevoli in breve tempo, dimostrando l’importanza della vigilanza durante manifestazioni affollate.

Interventi delle forze dell’ordine

Oltre ai tre arresti per violenza sessuale, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione di controllo che ha portato all’arresto di venti persone per vari reati. Tra queste, otto sono state sorprese in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre altre sei sono state fermate per borseggio. I carabinieri hanno anche denunciato sette individui, evidenziando un impegno costante nella lotta contro la criminalità.

Controllo del territorio e sicurezza dei cittadini

Il comando di piazza San Lorenzo in Lucina ha comunicato che i servizi di controllo sono stati potenziati in tutta la città, con pattuglie a piedi, in auto e in moto. Questo sforzo è mirato a garantire la sicurezza non solo dei turisti e dei pellegrini, ma anche dei cittadini romani. I controlli sono stati effettuati in prossimità delle stazioni ferroviarie, delle fermate della metropolitana e nei luoghi di maggiore aggregazione, per prevenire reati e garantire una serena permanenza a tutti coloro che partecipano agli eventi pubblici.