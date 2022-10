Violenza sessuale in discoteca, quattro ragazze abusate: arrestato il titolare

Le ragazze sono state abusate dal titolare della discoteca che ora è accusato di violenza sessuale. Le indagini sono scattate dopo alcune denunce.

Episodio choc a Città della Pieve, comune in provincia di Perugia, dove un uomo della provincia di Siena, per la precisione di Chiusi, è stato arrestato dopo essere stato denunciato per aver violentato sessualmente più di una ragazza.

Lo stupratore è il titolare di una discoteca ed ha 53 anni. La sua ultima vittima è una giovane 22enne che nella notte tra sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre 2022, è stata violentata. La ragazza, dopo essere stata soccorsa, ha sporto denuncia ed ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stata storidita con l’alcol e portata in una sala privata della discoteca. Al coro si sono unite altre tre ragazze che hanno raccontato di essere stata anch’esse stuprate allo stesso modo.

Le indagini e l’arresto

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Perugia e dalla Procura della Repubblica di Perugia. Le manette sono scattate quasi immediatamente, non c’era molto da aggiungere dopo le parole delle ragazze. Il 53enne toscano adesso dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dall’utilizzo di sostanze alcoliche. A confermare l’avvenuto stupro sono stati anche i medici del pronto soccorso di Perugia che hanno agevolato le indagini delle forze dell’ordine e della Procura.