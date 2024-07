Virginia Tomarchio e Amilcar si sono sposati: i look per le nozze dei due bal...

Lunedì 29 luglio, Virginia Tomarchio e Amilcar Moret Gonzalez hanno coronato il loro sogno d’amore con una cerimonia intima a Trecastagni, in Sicilia. Dopo otto anni di fidanzamento, i due ballerini, ex partecipanti del talent show “Amici di Maria De Filippi”, si sono detti “sì” nel lussuoso resort Monaci delle Terre Nere, circondati da parenti e amici. Il matrimonio è stato ampiamente condiviso sui social media, con scatti e video che hanno catturato ogni momento della giornata speciale.

I look degli sposi

Virginia Tomarchio ha scelto un abito da sposa che incarna la semplicità e l’eleganza. Il lungo abito bianco avorio, realizzato in pizzo chantilly, era leggero e trasparente, decorato con intricati motivi floreali. Il design dell’abito metteva in risalto il décolleté della sposa, conferendo un tocco di sofisticata femminilità. Per aggiungere un tocco di tradizione, Virginia ha indossato un velo di tulle lavorato, che ha accentuato il romanticismo del look. Per il momento del taglio della torta, Virginia ha optato per un cambio d’abito, indossando un elegante vestito a sirena, ricamato e molto aderente, che evidenziava la sua silhouette longilinea. Amilcar Moret Gonzalez, invece, ha scelto di rompere gli schemi tradizionali con un abito monopetto di colore salmone, caratterizzato da tasche laterali. Una scelta audace che ha sicuramente catturato l’attenzione degli invitati.