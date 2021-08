Ex ballerino di Amici sposa il suo compagno: “Sono l’uomo più felice del mondo”

Un ex ballerino di Amici ha annunciato di sposare il suo compagno. Ha dichiarato di essere l'uomo più felice del mondo.

Un ex ballerino di Amici ha annunciato di sposare il suo compagno. Ha dichiarato di essere l’uomo più felice del mondo. Nella vita continua a fare il ballerino e il coreografo ed è più innamorato che mai.

Ex ballerino di Amici sposa il suo compagno

Il pubblico di Amici si ricorda di Michele Nocca soprattutto per la sfida contro Stash & The Kolors, nell’edizione del 2015. Il ragazzo ora continua a lavorare come ballerino e coreografo e sta vivendo un momento molto felice e pieno di amore. Lui stesso ha annunciato su Instagram di aver fatto la proposta di matrimonio al compagno John Azzopardi, che ha accettato. Michele Nocca è pronto a sposarsi con il suo compagno, di cui è davvero molto innamorato.

Si tratta di John Azzopardi, famoso hairstylist & make-up artist di Malta.

Ex ballerino di Amici si sposa: l’annuncio di Michele Nocca

“Sono l’uomo più felice del mondo” ha scritto Michele Nocca, mostrandosi insieme al suo compagno, con cui condivide una relazione da cinque anni e mezzo. Michele ha fatto la proposta di matrimonio. “Sono letteralmente al settimo cielo dalla felicità! Non avrei potuto chiedere una proposta più magica.

È stato tutto perfetto, soprattutto vedere l’uomo con cui voglio passare il resto della mia vita che si mette in ginocchio chiedendo di iniziare questo nuovo capitolo della nostra vita insieme! Mi completi in tanti modi. Siamo una cosa sola e lo saremo per sempre! Ho detto sì ora e non vedo l’ora di dire sì di nuovo! Ti amo immensamente amore mio” ha dichiarato John Azzopardi.

Ex ballerino di Amici si sposa: Michele Nocca dopo il talent

Michele Nocca aveva partecipato al serale di Amici 14, ma era stato eliminato alla seconda puntata. Quell’anno la trasmissione è stata vinta da Stash & The Kolors e da Virginia Tomarchio per la categoria danza. “Io lì dentro ho ricevuto tanti schiaffi e tante volte mi sentivo nullo, incapace, sfiduciato ma poi riuscivo sempre a ricaricarmi, a ritrovare la voglia di combattere e farmi valere” ha spiegato Nocca. Oggi Michele continua a ballare e dirige il campus internazionale Nox International Dance Camp.