Amici, Anna Pettinelli sostituita da un ex vincitore del talent: l’indiscrezione

La nuova edizione di Amici potrebbe riservare alcuni cambiamenti, come la possibile sostituzione di Anna Pettinelli, al suo posto andrebbe un ex allievo

La finale di Amici 20, si è disputata pochi mesi fa, ossia a maggio 2021, ma nonostante ciò cominciano già a circolare le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del talent, che con molta probabilità partirà a settembre 2021.

Secondo alcuni rumors che stanno circolando insistentemente sul Web, sembra che la professoressa Anna Pettinelli, nella nuova edizione del talent, potrebbe essere sostituita da un ex allievo vincitore del noto programma.

Amici, Anna Pettinelli potrebbe essere sostituita

È certamente stata una delle protagoniste dell’edizione di Amici 20, la professoressa di canto, Anna Pettinelli, che nel corso delle puntate del talent, ha più volte creato dei siparietti con il collega della squadra avversaria, Rudy Zerbi.

Secondo quanto riportato da un’indiscrezione lanciata dal blog di Anticipazioni Tv, sembrerebbe che nell’edizione di Amici 21, in onda con tutta probabilità a partire da settembre sulla rete ammiraglia di Mediaset, la professoressa Pettinelli potrebbe essere sostituita da un ex allievo di Amici, si tratterebbe di Alberto Urso, il vincitore di Amici 18.

Amici, Anna Pettinelli sostituita da Urso: l’indiscrezione

Al momento non vi è alcuna certezza della possibile sostituzione nella cattedra di canto di Amici, tuttavia, il blog di Anticipazioni Tv, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in merito alla vicenda, ecco quali:

“Tra le novità ce ne potrebbe essere una che riguarda Anna Pettinelli. La maestra di canto, che ha conquistato tutto lo scorso anno, potrebbe lasciare il posto ad Alberto Urso, accostato di recente alla scuola più famosa della tv […] Diversi siti web, nonchè alcune voci sui social, sono pronti a scommettere che l’ex allievo sia pronto a diventare addirittura professore […] Alberto sarebbe pronto ad affrontare la nuova avventura che ha provato a toccare con mano già con le diverse ospitate che la padrona di casa gli ha concesso. Tuttavia, emerge un quesito: Alberto si unirà al cast dei professori o prenderà davvero il posto della Pettinelli?”.

Amici, Anna Pettinelli e Alberto Urso: il passato del cantante nel talent

Non sarebbe la prima volta che un cantante ex allievo di Amici assumesse il ruolo di professore, già in passato anche Stash dei The Kolors aveva fatto lo stesso percorso, motivo per cui non stupirebbe l’effettiva sostituzione della Pettinelli con il giovane lirco Alberto Urso.

Dopo la vittoria ad Amici, nell’edizione 18, il giovane cantante messinese, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce, non ha mai del tutto abbandonato il programma anche dopo la fine dell’edizione che l’ha decretato vincitore.

Lo scorso anno, Urso ha coadiuvato i coach di canto, nella preparazione dei concorrenti alla gara. Dunque si può dire che la De Filippi non abbia mai perso di vista il lirico, che dunque potrebbe senza alcun problema rivestire anche la carica di prof nella nuova edizione del talent!