Lorella Cuccarini confermata ad Amici: “La Rai? Guardo avanti”

A quanto pare l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi sarebbe stata tanto positiva per la conduttrice da non farle escludere in futuro un ulteriore sodalizio proprio con la moglie di Maurizio Costanzo: “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista”, ha dichiarato Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini: le polemiche su Matano

La conduttrice era approdata nel talent show di Maria De Filippo dopo aver detto addio – non senza polemiche – a La Vita in Diretta. Dopo la co-conduzione al fianco di Alberto Matano Lorella Cuccarini non era stata riconfermata alla conduzione dello show e in seguito lei stessa aveva accusato il conduttore di maschilismo: “È stata la mia prima volta in un programma quotidiano così complesso. C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro.

Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione”, aveva dichiarato la conduttrice, che in seguito all’esperienza a La Vita in Diretta è approdata in Mediaset. “Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti“, ha dichiarato in seguito alla vicenda Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini: la stima per Maria De Filippi

Dopo il suo addio a La Vita in Diretta Lorella Cuccarini ha sottolineato la sua stima e il suo affetto per Maria De Filippi, che l’ha voluta all’interno della sua famosa scuola. “Un anno fa, ero stanca.

E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu. Ti conoscevo e stimavo come professionista, ma non avevo idea di come fossi dietro le quinte. Ti ho parlato come si parla ad un’amica. A cuore aperto. Non ho dubitato un secondo della tua onestà. Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte. E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla”, ha dichiarato Lorella Cuccarini in una lettera aperta indirizzata alla collega.