Un incontro atteso e controverso

La recente visita della delegazione del Partito Democratico, capitanata da Elly Schlein, nelle scuole aquilane ha sollevato un acceso dibattito. La leader del PD ha dichiarato di essere venuta per ascoltare le esigenze di dirigenti scolastici, studenti e insegnanti, sottolineando che l’intento non era quello di creare polemiche, ma di affrontare la situazione delle scuole in un contesto di crisi. Tuttavia, la scelta di non incontrare il sindaco Pierluigi Biondi ha suscitato reazioni forti da parte delle forze di maggioranza in consiglio comunale, che hanno visto in questo gesto una mancanza di rispetto verso le istituzioni locali.

Il rifiuto di accesso alle scuole

Un ulteriore elemento di tensione è emerso quando la delegazione del PD non ha potuto accedere alle scuole della frazione di Sassa. Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Gianni Rodari’, Marcello Masci, ha spiegato che non era stata presentata alcuna richiesta formale all’Ufficio scolastico regionale per autorizzare il sopralluogo. Questa decisione ha alimentato ulteriormente le polemiche, con molti che si sono chiesti se la delegazione fosse realmente interessata a comprendere le problematiche locali o se stesse semplicemente cercando visibilità mediatica.

Un confronto all’esterno delle scuole

Nonostante le difficoltà di accesso, Elly Schlein ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il dirigente scolastico al di fuori dei cancelli del Modulo ad uso scolastico provvisorio della frazione di Pagliare di Sassa. Questo incontro, sebbene informale, ha rappresentato un momento significativo per la leader del PD, che ha potuto ascoltare direttamente le preoccupazioni e le necessità del personale scolastico. Tuttavia, molti si chiedono se questo sia sufficiente a risolvere le problematiche che affliggono le scuole aquilane, che da anni lottano per ottenere risorse adeguate e strutture sicure.