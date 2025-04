La smentita di Luxuria

Vladimir Luxuria ha recentemente fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale, smentendo le voci che la vedevano felice e innamorata accanto a Danilo Zanvit Stecher. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nell’aprile del 2024, Luxuria aveva descritto la loro relazione come una “coppia aperta non praticante”, lasciando intendere la possibilità di altre storie. Tuttavia, durante un’apparizione nel programma televisivo ‘La Volta Buona’, ha ritrattato queste affermazioni, definendo Danilo semplicemente un “amico” e ammettendo di sentirsi sola di tanto in tanto.

Un appello ai pretendenti

In un momento di sincerità, Luxuria ha lanciato un appello ai potenziali pretendenti, invitandoli a farsi avanti. Ha sottolineato di essere single e di non aver intrapreso alcuna relazione romantica con il 38enne trentino. “Penso che l’amicizia sia una forma di amore, perché gli amici sono importantissimi. Ma Danilo non è il mio fidanzato”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza dei legami affettivi, anche se non romantici. La sua frustrazione per la solitudine è palpabile, e ha espresso il desiderio di condividere la propria vita con qualcuno, raccontando le esperienze quotidiane.

Il messaggio contro l’abuso sui social

Oltre a chiarire la sua situazione sentimentale, Luxuria ha affrontato un tema di grande rilevanza: l’abuso di parole offensive sui social media. Dopo aver subito attacchi per una foto in costume, ha utilizzato la sua visibilità per lanciare un messaggio forte e chiaro: “Le parole hanno un peso e a volte possono essere delle pietre che ti possono seppellire”. Questo richiamo alla responsabilità nell’uso del linguaggio è un tema cruciale, soprattutto in un’epoca in cui i social media possono amplificare il dolore e la sofferenza attraverso