Voghera, nonno entra a scuola e schiaffeggia un alunno per bullismo

Durante l’ingresso di insegnanti e studenti, un uomo è riuscito ad entrare all’interno della scuola primaria Leonardo Da Vinci di Voghera, in provincia di Pavia. Una volta dentro, è entrato in una classe e ha schiaffeggiato un bambino, accusandolo di bullismo nei confronti della nipote. A raccontare l’episodio il quotidiano La Provincia Pavese. Il nonno sarebbe appunto riuscito a evadere i controlli e ad entrare nell’edificio prima del suono della campanella. Dopo lo schiaffo, l’uomo si è allontanato prima che la maestra potesse intervenire.

Maria Teresa Lopez, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, che comprende anche la scuola primaria Leonardo Da Vinci, ha annunciato di aver allertato le forze dell’ordine, aggiungendo che “è un fatto inaccettabile che non ha alcuna giustificazione. Le difficoltà tra bambini possono capitare, ma gli adulti devono rivolgersi alla scuola seguendo i canali corretti.”