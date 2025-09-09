Una bambina di 7 anni è stata investita da una volante della Polizia nel cuore di Roma. L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha immediatamente mobilitato i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento.

Volante della Polizia investe bambina di 7 anni Roma

Questa mattina, intorno alle 10, una bambina di 7 anni è stata investita da una volante della Polizia a Roma, in corso Rinascimento.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, la pattuglia, con sirene e lampeggianti accesi, stava raggiungendo il luogo di una rissa segnalata in città. La piccola, che si era momentaneamente allontanata dai genitori, stava attraversando la strada quando è stata urtata dall’auto di servizio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti e i soccorritori. Le autorità stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per chiarire la dinamica dell’incidente.

Roma, bambina di 7 anni investita da una volante della Polizia: le sue condizioni

Dopo l’impatto, la bambina è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Fortunatamente, ha riportato solo lievi escoriazioni e non è in pericolo di vita. Secondo le prime indiscrezioni, i medici avrebbero sottolineato che le sue condizioni sono stabili e continueranno a monitorarla nelle prossime ore per precauzione.