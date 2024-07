La nostra privacy è messa a rischio ogni giorno con l’utilizzo di strumenti tecnologici, ma essere tracciati è una cosa che non piace a nessuno. Per tale motivo è possibile correre al riparo utilizzando una VPN online per potenziare la sicurezza dei propri dati personali: ecco cos’è e come funziona.

Cos’è una VPN

Una VPN, o Virtual Private Network, è una tecnologia che consente di creare una connessione sicura e cifrata su internet. Le VPN cifrano il traffico Internet e nascondono l’identità online, rendendo più difficile per terze parti tracciare le attività di qualcun altro su Internet e rubarne i dati. Dunque, crittografando i dati trasmessi e mascherando il proprio indirizzo IP la VPN aumenta la sicurezza online e tutela la privacy.

VPN: come funziona

Quando ci si collega ad una VPN si crea un tunnel sicuro fra il proprio dispositivo e il server della VPN, dove il traffico dati, da e verso internet, è protetto da sistemi crittografici. Grazie a ciò si evita che gli hacker, i fornitori di servizi di connettività a internet (ISP) o altri soggetti malintenzionati intercettino e leggano i dati degli utenti.

Dunque, il provider di servizi Internet e altre parti terze non potranno vedere quali siti vengono visitati, né quali dati sono inviati e ricevuti online: tutti i dati vengono trasformati in un linguaggio incomprensibile, facendo sembrare che la richiesta di connessione provenga dalla località in cui si trova il server, invece che da quella reale.

VPN: a cosa serve

Oltre a quanto detto finora, ovvero che una connessione VPN maschera il traffico di dati online e lo protegge da accessi esterni, questo sistema è utile in diversi campi di applicazione:

Le VPN vengono usate per aumentare la sicurezza online e proteggere i dati personali, specialmente quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche.

Consentono di aggirare sistemi di censura e accedere a contenuti limitati in alcune zone geografiche, tramite il collegamento a server localizzati in altri Paesi.

Se si vuol stare al sicuro navigando su internet, una buona VPN è fondamentale. Tuttavia, è sconsigliato utilizzare quelle gratis perché caratterizzate da limitazioni, rischi alla privacy e performance scadenti.

