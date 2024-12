Wanda Nara coinvolta in un presunto flirt con Keita Baldé durante il matrimo...

Wanda Nara coinvolta in un presunto flirt con Keita Baldé durante il matrimo...

Mentre Wanda Nara vive la sua storia d’amore con il rapper L-Gante, emerge una testimonianza sconvolgente riguardo al suo passato. Simona Guatieri, ex moglie del calciatore Keita Baldé, ha confermato il presunto flirt tra la showgirl e l’ex compagno.

Wanda Nara e il presunto flirt con Keita Baldé: l’indiscrezione

In attesa del risultato della separazione ufficiale da Mauro Icardi, che sembra essere fortemente contrario alla decisione della influencer, Wanda Nara finisce nuovamente sotto i riflettori dopo la sconvolgente rivelazione di Simona Guatieri, ex moglie del calciatore Keita Baldé. Durante un’intervista a Mitre Live, la modella e influencer classe 1990 ha svelato di aver scoperto il tradimento del marito, avvenuto proprio con Nara, a pochi mesi dal loro matrimonio.

“Mi sono sposata nel maggio del 2022 sul lago di Como, una festa favolosa con 200 invitati, mi sembrava di vivere un sogno, ma è finita lì. Due mesi dopo questa data, il marito della signora mi ha contattato e mi ha detto che c’era stato un incontro in casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove prese dalla telecamera interna della casa. Vi assicuro che quello che ho visto era chiarissimo“.

Dopo aver scoperto altri tradimenti, Simona ha deciso di divorziare dal marito e ha rivelato di aver affrontato un anno estremamente difficile, segnato dalla separazione e dalla responsabilità di occuparsi a tempo pieno dei suoi due bambini.

La rivelazione della giornalista Yanina Latorre sul video tra i due

Yannina La Torre, giornalista di LAM, ha dichiarato di avere un video che documenta la notte del tradimento tra l’argentina e il calciatore. Il video che non è stato ancora diffuso ufficialmente, secondo quanto riferito, sarebbe chiaro e mostra i due in atteggiamenti molto intimi che non lasciano spazio ai dubbi.