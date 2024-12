Dopo le ultime vicissitudini tra Wanda Nara e Mauro Icardi, Ivana Icardi rompe il silenzio e rivela dettagli inediti sul rapporto tra la donna e la famiglia del calciatore.

Ivana Icardi rompe il silenzio sul fratello e Wanda Nara

Per lungo tempo, Ivana Icardi ha scelto di rimanere in silenzio di fronte agli scontri tra suo fratello Mauro e l’ormai ex moglie, principalmente a causa dei difficili rapporti che ha attualmente con Icardi. Tuttavia, nelle ultime ore, Ivana è tornata a parlare dell’argomento, rilasciando un’intervista esclusiva a HOLA! Argentina:

“Ora credo che la cosa più importante sia che lui sappia che siamo dalla sua parte per consigliarlo o per fargli da spalla se ne dovesse avere bisogno, anche se siamo tutti distanti”.

I rapporti tra i due fratelli non sono mai stati buoni negli ultimi tempi. In passato, il calciatore ha accusato la sorella di voler riavvicinarsi a lui solo per approfittare dei suoi soldi. Le discussioni sarebbero nate principalmente perché Ivana ha sempre cercato di esprimere il proprio punto di vista, spesso in contrasto con quello della moglie, Wanda Nara.

“Credo che mio fratello non distinguesse tra chi lo amava avendo condiviso la sua vita con lui e chi lo amava perché era diventato Mauro Icardi“.

I rapporti tra Ivana Icardi e Wanda Nara

La 29enne rivela che i rapporti tra Wanda Nara e la famiglia del calciatore sono sempre stati difficili. A tal proposito, afferma:

“Per noi della famiglia è sempre stato impossibile andarci d’accordo e preferisco non parlare di lei”.

Ivana ha affermato di aver già espresso tutto quello che doveva dire sulla donna e, quindi, non ha aggiunto altro sull’argomento.