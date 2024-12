Continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi: dall’Argentina arrivano nuove indiscrezioni su quanto stia accadendo tra l’attaccante del Galatasaray e la showgirl.

Dall’Argentina arrivano nuove indiscrezioni sulla separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Durante il programma “Los Angeles de la Mañana” (LAM), i giornalisti Angel de Brito e Yanina Latorre hanno diffuso un audio in cui si sente l’attaccante argentino criticare aspramente Wanda Nara, difendendo China Suarez, con la quale ha avuto una breve relazione in passato. Icardi avrebbe così esordito: “Fa la vittima, la donna disprezzata, aggredita e minacciata e poi va in giro a denigrare un’altra donna” Poi ha proseguito, difendendo Suarez: “È successo tre anni fa, ma la ragazza si è sempre comportata bene, non ha mai detto nulla e non ha mai parlato di lei“.

L’attacco di Mauro Icardi

L’ex capitano dell’Inter ha poi puntato il dito contro la ex moglie, aggiungendo: “Lei è molto dispettosa e molto risentita“. A generare ulteriori tensioni sarebbe stato un incontro casuale avvenuto nello stesso ristorante: Wanda Nara era in compagnia di LGante, mentre l’attaccante era con China Suarez.

