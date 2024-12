Il 10 dicembre Wanda Nara ha spento 38 candeline, ma la sua festa di compleanno non è andata esattamente come previsto. Il mega party organizzato per festeggiarla si è concluso infatti con una denuncia per disturbo della quiete pubblica.

La festa di compleanno

Per festeggiare il compleanno di Wanda Nara, il suo attuale fidanzato, il rapper L-Gante, e alcuni amici le hanno organizzato un mega party a sorpresa nella villa di Santa Bárbara, che si trova a Tigre poco fuori Buenos Aires.

I festeggiamenti si sono protratti per oltre 24 ore, accompagnati da karaoke, tuffi in piscina e balli con musica a tutto volume. I vicini di casa però non hanno gradito tutto quel rumore.

La denuncia

Riporta il quotidiano argentino La Nacion che “gli abitanti del quartiere si sono lamentati dei rumori fastidiosi e della musica ad alto volume che si sentiva fino a una distanza di tre chilometri”.

Intervistati, alcuni vicini hanno affermato: “Ho sentito la musica ieri sera e ho dovuto chiamare la polizia. La musica era altissima. Va bene, stavano festeggiando, ma di lunedì non prima delle tre del mattino è fastidioso. Questi tipi di feste non si fanno durante la settimana, ma nei fine settimana. I rumori si sentivano in tutto il quartiere.”

Wanda Nara sarebbe stata quindi multata e La Nacion riferisce che alcuni residenti della zona hanno intenzione di chiedere un risarcimento danni alla showgirl.