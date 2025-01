Un amore ritrovato e nuove complicazioni

La storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a tenere banco nei salotti mediatici argentini. Dopo la separazione, il calciatore ha ufficializzato la sua relazione con China Suárez, la donna con cui aveva tradito Wanda tre anni fa. I due non si nascondono più e condividono quotidianamente momenti romantici sui social, mostrando un legame che sembra più forte che mai. Tuttavia, dietro questa facciata di felicità, si nascondono tensioni legali che complicano ulteriormente la situazione.

Tensioni legali e richieste in tribunale

Recentemente, Icardi è stato avvistato in Procura a Buenos Aires, accompagnato dalla sua nuova fidanzata. La sua presenza era legata a una richiesta avanzata da Wanda Nara, che ha chiesto la consegna del telefono cellulare dell’ex marito per una perizia. Secondo quanto riportato, Wanda teme che Icardi possa diffondere contenuti compromettenti riguardanti la loro vita privata e quella delle loro figlie. La showgirl ha anche richiesto al tribunale di vietare la diffusione di contenuti su di lei e sui bambini, evidenziando presunti comportamenti intimidatori da parte di Icardi.

Un dramma personale in corso

La situazione si complica ulteriormente con le rivelazioni della giornalista Yanina La Torre, che ha riportato le parole di Wanda, descrivendola come devastata e in cerca di supporto psichiatrico. Nonostante le tensioni, Wanda sta cercando di mantenere la calma, organizzando la festa per i 15 anni del figlio maggiore, ma Icardi sembra non voler partecipare. Questo dramma personale, che si intreccia con la vita pubblica dei protagonisti, continua a suscitare l’interesse dei media e del pubblico, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi.