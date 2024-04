Wang a Blinken: "Usa svolgano ruolo costruttivo in Medio Oriente"

Milano, 12 apr. (askanews) - Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha esortato gli Stati Uniti a "svolgere un ruolo costruttivo" in Medio Oriente, nel corso del colloquio telefonico avuto ieri con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, su richiesta di quest'ultimo.

Milano, 12 apr. (askanews) – Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha esortato gli Stati Uniti a “svolgere un ruolo costruttivo” in Medio Oriente, nel corso del colloquio telefonico avuto ieri con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, su richiesta di quest’ultimo. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning: “La Cina invita tutte le parti in conflitto ad attuare efficacemente la risoluzione 2728 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a cessare immediatamente il fuoco e i combattimenti e a porre fine alla crisi umanitaria. La Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della questione del Medio Oriente e contribuirà a calmare la situazione. Gli Stati Uniti, in particolare, dovrebbero svolgere un ruolo costruttivo.”

Ieri il Dipartimento di Stato Usa aveva riferito dei colloqui avuti da Blinken con gli omologhi Cina, Turchia e Arabia Saudita per chiedere di dissuadere l’Iran da azioni di rappresaglia per l’attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco.

Secondo quanto riportato dal Global Times, “Wang ha espresso una forte condanna dell’attacco contro l Ambasciata iraniana in Siria, sottolineando che la sicurezza delle istituzioni diplomatiche non deve essere violata e deve essere rispettata la sovranità dell Iran e della Siria”.

“La Cina continuerà a sostenere i principi di equità e giustizia, svolgerà un ruolo costruttivo per la risoluzione della questione del Medio Oriente e contribuirà ad allentare le tensioni”, ha aggiunto il capo della diplomazia cinese, sottolineando che “gli Stati Uniti in particolare dovrebbero svolgere un ruolo costruttivo”.