William e Kate, ladri al Castello di Windsor: irruzione a pochi metri dall’Adelaide Cottage

Momenti di tensione al Castello di Windsor, dove due uomini incappucciati si sono introdotti di notte nei terreni reali. Gli intrusi hanno scavalcato una recinzione alta due metri e usato un camion rubato per abbattere un cancello di sicurezza.

La loro irruzione è avvenuta a pochi metri dall’Adelaide Cottage, dove il principe William e Kate Middleton dormivano insieme ai loro figli.

Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini avrebbero sorvegliato la tenuta per giorni prima di entrare in azione, puntando a rubare veicoli agricoli custoditi in un fienile. Tra i mezzi sottratti figurano un quad e il camion usato per l’incursione. Fortunatamente, né il re Carlo né la regina Camilla si trovavano al castello durante l’accaduto.

Le indagini, ancora in corso, non hanno finora portato ad arresti, questo episodio riaccende le preoccupazioni per la sicurezza delle residenze reali, nonostante le misure già adottate. William e Kate, che si sono trasferiti ad Adelaide Cottage nel 2022, avevano scelto una proprietà senza la necessità di ristrutturazioni o rinforzi strutturali.

Situato nel cuore del Windsor Great Park, il cottage conserva elementi storici, come un camino in marmo greco-egiziano e dettagli architettonici originali.

L’Adelaide Cottage ha una lunga storia, essendo stato costruito nel 1831 per la regina Adelaide e successivamente utilizzato dalla regina Vittoria. È inoltre noto per aver ospitato il capitano Peter Townsend, celebre per la sua controversa relazione con la principessa Margaret.