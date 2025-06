Il mondo del wrestling affronta una brutta notizia: Ric Flair combatte di nuovo contro un tumore. I fan sperano in una pronta guarigione per la storica icona del ring.

Il mondo del wrestling si ferma per una notizia che non vorresti mai sentire. Ric Flair, leggenda vivente e 16 volte campione del mondo, ha annunciato di dover affrontare ancora una volta un tumore alla pelle.

La leggenda del wrestling: la sua battaglia col tumore

Il “Nature Boy”, così lo chiamano i fan, ha parlato apertamente durante un’intervista, confessando che è la seconda volta in tre anni che deve sottoporsi a cure per questa malattia.

«Inizierò i trattamenti la prossima settimana», ha detto con una voce che tradiva la sua forza ma anche la fatica. Flair ha 76 anni, e non è nuovo ai problemi di salute seri: nel 2017 rischiò la vita per un arresto cardiaco, tanto da finire in coma. La sua carriera nel mondo del wrestling, costellata di grandi successi, è stata anche segnata da momenti controversi. Come quando, recentemente, un tweet polemico sul tumore al colon di Jim Ross, storico telecronista della Wwe, ha sollevato molte critiche . Flair aveva scritto che Ross era “alla ricerca di attenzioni” e poi cancellò il messaggio, ma i fan non dimenticano facilmente.

L’icona del wrestling, racconta la sua sfida più importante contro il tumore