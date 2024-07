John Cena si ritirerà dal wrestling nel 2025: l’annuncio è arrivato nella notte a Money in the Bank, Premium Live Event Wwe che si è svolto a Toronto.

Leggi anche: Tragica caduta al Giro d’Austria: morto il ciclista Andre Drege

Wrestling, John Cena annuncia il ritiro

Cena è una delle superstar più iconiche del wrestling: campione WWE per 16 volte e recordman al pari di Ric Flair, per molti appassionati è considerato “il più grande di tutti i tempi”. John Cena è esploso nel 2004: ha trasformato il suo personaggio da rapper sfacciato e straordinario al microfono in simbolo di “onestà, lealtà e rispetto” che sono stati i suoi slogan durante la carriera. La superstar è rimasto sempre lo stesso: il suo personaggio non è mai diventato “heel“, quello che all’interno del mondo del wrestling è definito come cattivo.

L’addio alla WWE nel 2025

Adesso si sta pensando a chi potrebbe essere l’ultimo grande rivale della carriera di John Cena, in un percorso che porterà a WrestleMania 41, nell’aprile del 2025. Cena è stato in grado, nella sua carriera, di fronteggiare tutti i più forti di sempre: da Triple H e Shawn Michaels passando a The Undertaker, Randy Orton e CM Punk.

Leggi anche: Calendario completo della serie A 2024/25: tutte le giornate