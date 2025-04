Addio a Suor Paola, la suora tifosa della Lazio: svelate le cause della morte

Suor Paola D’Auria, la religiosa nota per la sua passione per la Lazio e per le sue apparizioni nel programma televisivo Quelli che il calcio, è morta all’età di 77 anni. Icona di fede e sport, ha saputo unire il mondo del calcio con il suo impegno sociale, conquistando il cuore di tifosi e appassionati. La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo tra i sostenitori biancocelesti, ma anche tra coloro che l’hanno conosciuta per la sua dedizione ai più bisognosi.

Addio a Suor Paola, la suora tifosa della Lazio

Si è spenta a 77 anni Suor Paola D’Auria, conosciuta semplicemente come “Suor Paola”. Appartenente alla congregazione delle Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re, è diventata un volto noto al grande pubblico grazie alla sua presenza storica nel programma Quelli che il calcio, prima con Fabio Fazio e poi con Simona Ventura su Rai2. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata da Guido De Angelis durante un evento dedicato a “Long John” Chinaglia.

Nel 1998 la So.Spe. (Solidarietà e Speranza), un’organizzazione attiva a Roma nell’assistenza a giovani in difficoltà, detenuti e vittime di violenza e povertà. Insignita del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, ha rappresentato un’istituzione nella Capitale, lavorando a lungo come insegnante presso l’Istituto Sacro Cuore di Gesù alla Farnesina.

Suor Paola si è dedicata anche allo sport, allenando bambini e promuovendo eventi di beneficenza. Durante la gestione Lotito, ha spesso coinvolto la Lazio in iniziative solidali, con i calciatori impegnati come camerieri a cene per i meno fortunati. Il suo impegno lascia un segno profondo in chi l’ha conosciuta.

Addio a Suor Paola: la nota della Lazio

“La S.S. Lazio, con in testa il Presidente Claudio Lotito e la Dottoressa Cristina Mezzaroma, partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di Suor Paola D’Auria, fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità. La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza (come il nome della sua associazione) a molti giovani, detenuti, vittime della povertà e della violenza, ragazze madri e persone ferite da problemi sociali della nostra epoca. Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l’umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato”, si legge in una nota del club condivisa nella serata di ieri, lunedì 1° aprile.

Addio a Suor Paola, la suora tifosa della Lazio: svelate le cause della morte

La morte è stata causata da una malattia terminale che l’aveva afflitta da alcuni mesi, portandola a spegnersi nella sua stanza presso il convento romano delle Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re, in via Monti della Farnesina.