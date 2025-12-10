X Factor 2025: Rob trionfa e analisi approfondita dei televoti

Rob ha sorpreso il pubblico con la sua vittoria a X Factor 2025. Scopri il percorso straordinario che lo ha portato a conquistare questo prestigioso titolo e le strategie che ha adottato per emergere nel panorama musicale.

La finale di X Factor 2025 ha visto emergere Rob come vincitrice, nonostante le previsioni poco favorevoli che la circondavano. La scorsa edizione aveva visto la vincitrice Mimì finire eliminata al primo duello di Sanremo Giovani, ma Rob ha dimostrato di avere il supporto del pubblico fin dalla prima puntata.

Il giornalista Davide Maistrello ha messo in evidenza l’andamento dei televoti su Twitter, sottolineando l’importanza di analizzare i risultati di questa edizione, a solo cinque giorni dalla finale tenutasi in Piazza del Plebiscito.

Le performance iniziali e i primi risultati

Nella prima puntata, Rob ha ottenuto solo il terzo posto, distante di 120.000 voti dal leader di manche, eroCaddeo. Buone performance sono state registrate da Telly, mentre Viscardi ha mostrato una prestazione discreta. Layana ha avuto la meglio su Amanda per un margine di appena 12.000 voti. Nella seconda manche, PierC ha trionfato, ma Delia ha dimostrato di essere in forma, rimanendo vicina al leader con solo 20.000 voti di differenza.

Andamento dei concorrenti

Al di sotto di loro, Tomasi e i Copper Jitters non hanno mai realmente trovato il loro spazio e sono stati eliminati al ballottaggio. Delia ha vinto la prima manche, ma Rob ha iniziato a scalare la classifica, superando Telly senza mai prendere un grande margine. Mayu è riuscita a evitare il ballottaggio per soli 14.000 voti, portando a casa un risultato soddisfacente.

Le manche successive e l’ascesa di Rob

Le manche successive hanno visto Rob continuare la sua ascesa, sbaragliando la concorrenza con “Bring Me To Life”, dove ha accumulato un vantaggio di 114.000 voti su PierC. Quest’ultimo, pur mantenendo la seconda posizione, ha iniziato a faticare nel corso delle manche successive. Delia ha faticato a mantenere il ritmo, mentre Tomasi ha brillato con una performance di “I giardini di Marzo.”

Ciò che si è rivelato cruciale è stata la manche in cui Rob ha presentato il suo inedito, guadagnando ben 275.000 voti di vantaggio sui concorrenti. A questo punto, EroCaddeo e PierC hanno faticato a tenere il passo, mentre Michelle, purtroppo, ha dovuto salutare la competizione.

La finale e il trionfo di Rob

La finale si è svolta con grande entusiasmo, trasformando Piazza del Plebiscito in un palcoscenico vibrante. Rob ha aperto la serata esibendosi con il suo brano, ottenendo un vantaggio strategico. La sua performance nel medley ha superato il milione di voti, consolidando il suo successo. EroCaddeo, pur ottenendo consensi, ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, mentre PierC ha chiuso in fondo alla classifica con il suo inedito “Neve Sporca.”

Rob ha dimostrato di essere un’artista completa, capace di conquistare il cuore del pubblico e di affrontare le sfide con determinazione. Questa edizione di X Factor ha messo in luce talenti diversi, ma Rob è riuscita a emergere come la vera protagonista della competizione.