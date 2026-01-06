Yemen: la sfida per raggiungere pace e stabilità

Negli ultimi giorni, il conflitto in Yemen ha subito un’intensificazione significativa, specialmente dopo che le forze governative, supportate dall’Arabia Saudita, hanno riconquistato alcuni territori cruciali. La riconquista delle province di Hadramout e al-Mahra ha segnato un punto di svolta, aprendo la strada a potenziali negoziati di pace con il Council of Transitional South (STC), un gruppo separatista sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti.

La riconquista e le conseguenze

Secondo rapporti provenienti dai media yemeniti, le forze governative hanno completato il trasferimento di tutti i siti militari nelle province di Hadramout e al-Mahra. Questa operazione si è verificata dopo che gli STC, che avevano precedentemente preso il controllo di queste aree, si sono ritirati dalla città portuale di Mukalla, situata nella provincia di Hadramout, un hub economico vitale. Con l’allentamento delle tensioni, la vita civile ha iniziato a riprendersi, con negozi riaperti e un aumento del traffico nelle strade.

Le operazioni militari e le perdite

Recenti scontri hanno visto le forze governative ottenere risultati significativi, come dichiarato dal presidente del Presidential Leadership Council, Rashad al-Alimi. Tuttavia, la situazione rimane complessa: almeno 80 combattenti STC sono stati uccisi e oltre 150 feriti, mentre 130 sono stati catturati. Questa escalation ha portato a un aumento delle tensioni, in particolare dopo le accuse da parte degli STC riguardanti bombardamenti aerei sauditi sui loro militari.

Il dialogo e le prospettive future

In risposta a questa situazione critica, il governo yemenita ha invitato i separatisti a partecipare a colloqui di pace in Arabia Saudita. Gli STC hanno accolto la proposta, ma i dettagli e i tempi di questi incontri rimangono incerti. Mentre il governo sostiene che le sue azioni non costituiscono una dichiarazione di guerra, gli STC hanno avvertito che dichiareranno l’indipendenza se non verrà avviato un dialogo.

Le dinamiche geopolitiche nel conflitto

Il conflitto in Yemen non coinvolge solo le forze locali; le potenze regionali come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno un ruolo cruciale. La crisi ha accresciuto le tensioni tra Riad e Abu Dhabi, con i due paesi che sostengono fazioni opposte all’interno del conflitto. La recente decisione di Abu Dhabi di ritirare le sue forze dal paese e la richiesta di Riyadh per un forum di pace suggeriscono un tentativo di ridurre le tensioni interne nella coalizione.

Allo stesso tempo, la presenza degli Houthi, che controllano gran parte del nord Yemen e hanno consolidato il loro potere, complica ulteriormente la situazione. La loro capacità di condurre operazioni militari e la loro influenza sulla regione del Mar Rosso hanno attirato l’attenzione internazionale, rendendo il conflitto yemenita una questione di interesse globale.

Con la complessità della situazione attuale, è chiaro che il futuro dello Yemen rimane incerto. Le speranze di pace si intrecciano con le ambizioni di indipendenza dei separatisti e le manovre geopolitiche delle potenze regionali, rendendo la situazione estremamente volatile. Solo il tempo dirà se il dialogo porterà a una risoluzione duratura o se il conflitto riprenderà con maggiore intensità.