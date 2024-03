Yuffa (Lilly International): "Ue diventi hub competitivo R&S e produzione"

Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - "E' fondamentale accogliere con favore l'innovazione attraverso un'unica strategia che coniughi la politica industriale per la crescita e riconosca il valore delle terapie per l'economia europea e, soprattutto, per i suoi cittadini. Per ragg...

Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) – "E' fondamentale accogliere con favore l'innovazione attraverso un'unica strategia che coniughi la politica industriale per la crescita e riconosca il valore delle terapie per l'economia europea e, soprattutto, per i suoi cittadini. Per raggiungere questo obiettivo, ci appelliamo a politiche e soluzioni pragmatiche che facilitino un accesso tempestivo ai farmaci innovativi per i pazienti in tutta Europa, migliorando i risultati clinici e garantendo la sostenibilità del sistema sanitario. Dobbiamo fare dell'Europa un hub competitivo a livello globale per la ricerca e la produzione biofarmaceutica, supportando il principio indiscutibile della proprietà intellettuale, elemento necessario per continuare ad investire nello sviluppo di nuove cure".

Lo ha detto Ilya Yuffa, presidente Lilly International, nel suo intervento in occasione di 'Europa in Salute: Sfide e opportunità per il futuro', evento promosso oggi a Roma dall'azienda multinazionale farmaceutica presso Spazio Europa, sede della rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo, nello stesso palazzo dove sono stati inaugurati i nuovi uffici istituzionali Lilly che recentemente ha annunciato nuovi investimenti in Italia di oltre 750 milioni nei prossimi 2 anni.