La guerra in Ucraina continua a mietere vittime e a colpire infrastrutture civili, mentre la diplomazia internazionale cerca soluzioni concrete. In questo contesto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia un imminente incontro con Donald Trump, evidenziando la necessità di negoziati urgenti per porre fine al conflitto e garantire la sicurezza del Paese.

Guerra Russia-Ucraina: intensificazione degli attacchi russi e situazione umanitaria critica

Mentre si avvicinano i colloqui diplomatici, le comunità ucraine continuano a subire attacchi mirati da parte delle forze russe. A Kostiantynivka, nel Donetsk, i droni nemici hanno colpito civili impegnati in missioni di evacuazione, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre due. “Non ci sono più luoghi sicuri nella comunità”, ha avvertito Serhii Horbunov, capo dell’Amministrazione Militare locale, sottolineando l’urgenza di trasferire la popolazione verso zone più sicure.

Nel giorno di Natale, secondo il calendario gregoriano, almeno tre persone sono rimaste uccise e 13 ferite in attacchi a Zaporizhzhia, Donetsk e Kherson. Inoltre, droni russi hanno preso di mira infrastrutture a Odessa e Volinia, mentre le sirene antiaeree hanno allertato le regioni meridionali per possibili attacchi con missili da crociera Kalibr. Le forze ucraine affermano di aver neutralizzato 73 droni e un missile balistico Iskander-M nella notte, dimostrando un’imponente resistenza alla pressione militare.

Zelensky, l’annuncio che può cambiare gli esiti della guerra: “Lo incontrerò presto”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto questa mattina l’intenzione di incontrare a breve il leader statunitense Donald Trump, nell’ambito degli sforzi per favorire una soluzione al conflitto in corso. “Abbiamo concordato un incontro al massimo livello con il presidente Trump nel prossimo futuro. Molto può essere deciso prima del nuovo anno”, ha scritto Zelensky sul suo canale Telegram, sottolineando l’urgenza dei contatti diplomatici.

Il mediatore ucraino Rustem Umerov ha confermato i continui dialoghi con la controparte americana, affermando: “Non stiamo sprecando un solo giorno”. Secondo fonti diplomatiche citate dal Kyiv Post, la riunione potrebbe svolgersi a Mar-a-Lago in Florida il 28 dicembre, con l’obiettivo di affrontare i nodi più complessi dei negoziati, tra cui le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, il controllo dei territori e gli obblighi legali della Russia.