Zelensky: “Ci faremo sentire a G7 e Nato, solo incontro tra me e Putin può fermare la guerra”

Zelensky ha affermato che l'Ucraina si farà sentire ai vertici di Nato e G7 e ha ribadito la volontà di un incontro con Putin.

Dopo aver fatto un bilancio sul ventiseiesimo giorno di guerra, “un altro che ci ha avvicinati alla nostra vittoria“, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la sua volontà di avere un faccia a faccia con il suo omologo russo Vladimir Putin.

Zelensky: “Il nemico ha il vuoto nel cervello”

“Il nemico comincia a muoversi: da qualche parte cerca di avanzare, da qualche parte di attraversare il fiume ma l’esercito ucraino riesce a resistere e rispondere a tutto questo“, ha esordito il leader in un nuovo video pubblicato nella notte. Gli occupanti, ha reso noto, hanno attaccato con il lanciarazzi multiplo la regione di Zhytomyr ma hanno ricevuto una degna risposta e nella regione di Kharkiv è stato abbattuto un aereo nemico.

“Dal numero dei loro aerei che abbiamo abbattuto mi chiedo se hanno qualcosa nel cervello. Ma tutti loro hanno il vuoto nel cervello, nel cuore, nell’anima: sono inumani”, ha aggiunto ricordando la morte di Boris Romanchenko, 96enne sopravvissuto a quattro campi di sterminio tedeschi ma ucciso da un razzo.

Zelensky ha poi dichiarato di aver parlato con il primo ministro olandese Rutte e con il presidente francese Emmanuel Macron per coordinare le posizioni ucraine alla vigilia degli importanti vertici in Europa del G7 e dei leader della Nato e dell’UE in programma per il 24 marzo: “La nostra posizione risuonerà sicuramente, credetemi, con fermezza“.

Zelensky: “Voglio parlare con Putin”

Ha infine insistito sul fatto che solo un incontro tra lui e Putin potrà fermare la guerra: “Io credo che senza questo incontro sia impossibile comprendere pienamente se i russi sono pronti a fermarsi“. Nel ribadire che l’Ucraina non accetterà nessun ultimatum dalla Russia, ha affermato che qualsiasi compromesso nei negoziati con Mosca per finire al conflitto sarà sottoposto a referendum.