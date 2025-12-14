Zelensky in cerca di sostegno dagli Stati Uniti per stabilizzare il fronte ucraino

In un contesto di intensi negoziati internazionali, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua speranza di ottenere il supporto degli Stati Uniti per stabilizzare la situazione sul campo di battaglia in Ucraina. Durante il suo arrivo a Berlino per un incontro cruciale, Zelensky ha sottolineato l’importanza di mantenere l’attuale configurazione del fronte, descrivendo questa strategia come la soluzione più equa in una situazione di cessate il fuoco.

Il contesto dei negoziati

Il presidente ucraino ha dichiarato ai giornalisti che è pronto a un “dialogo” fruttuoso con l’inviato di Donald Trump e i leader europei. Secondo Zelensky, il congelamento della linea del fronte rappresenterebbe un passo fondamentale verso una potenziale pace, nonostante la Russia non sembri accogliere favorevolmente questa proposta. “È vero che il piano di rimanere dove siamo è il più giusto,” ha aggiunto, evidenziando la necessità di un sostegno americano per realizzarlo.

Le pressioni americane e le proposte di pace

Negli ultimi mesi, Trump ha intensificato le pressioni su Kiev affinché si giunga a un accordo, rivelando un piano per porre fine al conflitto che ha suscitato critiche per la sua somiglianza con le richieste russe, comprese cessioni territoriali. Da parte loro, i funzionari di Kiev hanno recentemente inviato a Washington una versione rivista del piano di pace, ma Zelensky ha affermato di non aver ancora ricevuto risposte concrete.

Il summit di Berlino e le sue implicazioni

Il summit in corso a Berlino rappresenta un momento cruciale per il futuro della pace in Ucraina. Il presidente Zelensky ha sottolineato che le discussioni con gli alleati americani ed europei sono fondamentali. Una fonte della Casa Bianca ha confermato che l’inviato di Trump, Steve Witkoff, parteciperà agli incontri per valutare lo stato delle trattative per la pace.

Le recenti violenze e le sfide sul campo

Il contesto di queste discussioni è complicato da nuove violenze, con l’aeronautica ucraina che ha riportato attacchi aerei russi, compresi 138 droni e un missile balistico. Le autorità regionali hanno confermato che un ospedale a Kherson è stato colpito, causando feriti tra il personale sanitario. Inoltre, il governatore della regione di Zaporizhzhia ha reso noto che almeno undici persone sono rimaste ferite in questi attacchi.

Le divergenze tra America ed Europa

Le differenze di approccio tra gli Stati Uniti e l’Europa emergono chiaramente. Mentre Washington punta a chiudere un accordo rapidamente, l’Unione Europea sta cercando di garantire che la pace sia sostenibile e basata su misure di deterrenza. Questo divergere di visioni può influenzare notevolmente la stabilità futura della regione.

In particolare, il piano americano prevede la creazione di una zona economica libera nell’est del Donbas, ma Zelensky ha messo in guardia riguardo ai potenziali rischi di tale accordo. “Cosa impedisce ai russi di infiltrarsi nuovamente? Le concessioni territoriali devono essere decise attraverso processi democratici interni,” ha affermato, sottolineando l’importanza della sovranità per l’Ucraina.

La questione delle riparazioni e dei fondi congelati

Inoltre, l’Unione Europea sta progettando un piano di supporto economico per l’Ucraina, cercando di utilizzare i fondi russi congelati per finanziare la ripresa. Ciò comporta l’adozione di misure per congelare indefinitamente gli asset della Banca Centrale Russa in Europa, una manovra che potrebbe avere ripercussioni legali e politiche significative.

Con il summit europeo previsto il 18 dicembre, i leader sono chiamati a trovare un accordo che possa rispondere alle esigenze di sicurezza e stabilità per l’Ucraina. La credibilità dell’Europa è in gioco, e la pressione è alta affinché vengano raggiunti risultati concreti.