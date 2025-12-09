Zelensky: L'Ucraina Non Cederà Territori alla Russia

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha recentemente ribadito con determinazione la sua posizione riguardo ai territori contesi con la Russia. Durante una conferenza stampa online, ha sottolineato che l’Ucraina non ha né il diritto legale né il dovere morale di cedere alcuna parte del suo territorio per porre fine all’invasione russa, che prosegue ormai da quasi quattro anni.

La posizione ucraina sui territori

Zelensky ha affermato: “Cedere territori non è contemplato. Siamo convinti che non ci sia un fondamento legale per farlo, in accordo con la nostra Costituzione e con le normative internazionali”. Secondo il presidente, la lotta per la sovranità territoriale è fondamentale e non negoziabile.

Le pressioni internazionali

Il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno cercando di facilitare un compromesso. Tuttavia, ha ribadito che l’Ucraina non è disposta a sacrificare alcuna parte del proprio territorio. La Russia insiste per ottenere territori, ma l’Ucraina si oppone, affermando di combattere per la propria integrità. La questione territoriale è stata identificata come il punto più critico nei negoziati in corso, con funzionari che confermano la complessità della situazione.

Le garanzie di sicurezza per l’Ucraina

Un’altra questione centrale nei dialoghi riguarda le garanzie di sicurezza che l’Ucraina desidera in caso di ulteriori aggressioni da parte della Russia. È fondamentale comprendere quali misure i nostri alleati siano disposti a prendere in caso di un nuovo attacco. Tuttavia, il presidente Zelensky ha segnalato che finora non sono state ricevute risposte chiare su questo fronte.

Incontri diplomatici e strategie future

Recentemente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato a incontri a Londra e si è diretto a Bruxelles. Durante queste visite, ha discusso con i leader della NATO e della Commissione Europea. Zelensky ha affermato che i funzionari ucraini ed europei sono attualmente impegnati nell’elaborazione di 20 punti ricevuti dagli Stati Uniti, con l’obiettivo di inviare controproposte a Washington in tempi brevi.

Questi incontri si collocano all’interno di un contesto di crescente tensione e incertezze geopolitiche. L’Ucraina sta cercando di rafforzare la propria posizione nel panorama internazionale, mentre continua a resistere all’invasione da parte della Russia. La determinazione del governo ucraino a non cedere porzioni del proprio territorio potrebbe rivelarsi cruciale per le future strategie diplomatiche e militari.