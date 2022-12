Home > Video > Zelensky tornato a Kiev: io in ufficio, lavoriamo per la vittoria Zelensky tornato a Kiev: io in ufficio, lavoriamo per la vittoria

Roma, 23 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è di nuovo a Kiev dopo la visita negli Stati Uniti. “Buongiorno a tutti, vi auguro una buona salute. Come potete intendere, i nostri telefoni funzionano già. Sono in ufficio, lavoriamo per la vittoria. Buona giornata a tutti, li batteremo tutti (i russi, ndr)”, ha dichiarato in un video postato come di consueto sul suo canale Telegram. Le preoccupazioni per la sicurezza di Zelensky durante questo primo viaggio all’estero da quando è cominciata l’invasione russa a fine febbraio scorso hanno fatto sì che il viaggio sia rimasto avvolto da segreto più assoluto fino al suo svolgimento.

