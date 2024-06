Zero Assoluto, Matteo Maffuci si è sposato: il matrimonio con Benedetta Bale...

Matteo Maffuci degli Zero Assoluto è convolato a nozze con Benedetta Balestri, con un matrimonio da sogno

Matteo Maffucci, il cantante degli Zero Assoluto, ha sposato Benedetta Balestri nel pittoresco Borgo della Rocca a Pavia.

Matteo Maffuci degli Zero Assoluto si sposa: il matrimonio

Dopo diversi anni di relazione, l’artista ha sorpreso la sua amata con una romantica proposta a Parigi nel 2021 e l’8 giugno 2024 hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi volti noti dello spettacolo, tra cui Paola Di Benedetto e la tiktoker Elisa Maino, entrambe in eleganti abiti rosa. Tuttavia, la vera star della giornata è stato Billy, il cane della coppia, che ha portato al collo una chiave simbolica. Non poteva mancare Thomas De Gasperi, l’altro membro degli Zero Assoluto e amico di lunga data di Matteo. Il duo ha deliziato gli invitati con una performance live delle loro più grandi hit.

Chi è il padre della sposa

La sposa, imprenditrice digitale di 31 anni, ha scelto un abito a sirena firmato Vivienne Westwood, caratterizzato da un elegante scollo a barca, spalle scoperte e un drappeggio sul fianco. Ha poi completato il look con guanti bianchi e un’acconciatura semiraccolta, elegante e sofisticata. Lo sposo ha invece optato per un classico completo blu notte, abbinato ad una cravatta celeste pastello. Benedetta Balestri è la figlia del noto conduttore televisivo Marco Balestri, che le ha voluto regalarle una tenera dedica su Instagram. “Cara Benedetta anche se ormai sei una donna e oggi ti sposerai per papà sarai sempre la sua adorata bambina. Ti amo bambina mia!” ha scritto sotto una foto di lei da piccola.

Il colpo di scena

La cerimonia ha incantato gli invitati, sebbene ci siano stati piccoli alti e bassi. È stata proprio la wedding planner Alessandra Iaria ad aver svelato sui social alcuni simpatici imprevisti. Primo fra tutti il parroco che dimentica di far firmare il certificato nuziale agli sposi. “Il prete è corso dalla chiesa perché si era dimenticato solo di far fare le firme agli sposi!” ha scritto l’organizzatrice in un post.