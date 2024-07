La notizia della morte di Riu, il ‘gorilla triste‘ di Fasano, sta facendo il giro del web. A riportare la scomparsa è il sito “Dewar Wildlife”, organizzazione dedicata alla tutela dei primati che monitora i gorilla negli zoo di tutto il mondo.

La morte di Riu

Riu sarebbe morto il 21 gennaio 2024 all’età di 54 anni per problemi cardiaci: nessuna notizia, né alcun post sui social per comunicare la scomparsa, da parte dello ZooSafari. La struttura avrebbe reso nota la notizia solo ora confermandola al sito animalista Kodami.

Ad avviare la segnalazione un utente preoccupato per l’assenza prolungata del gorilla all’interno della struttura del Brindisino.

La storia di Riu

La storia di Riu ha inizio nel 1975 in Kenya dove venne catturato dal suo habitat naturale. Successivamente, fu acquistato dal circo Medrano e nel 1994 arrivò a Fasano, in provincia di Brindisi.

Nel 2023, gli attivisti per l’ambiente avevano lanciato una petizione per chiedere la liberazione di Riu, raccogliendo 50mila firme. Tuttavia, la loro mobilitazione, non è stata sufficiente ad ottenere il suo rilascio.

Gli ultimi anni prima della morte

Per oltre 15 anni, Riu ha vissuto da solo dopo la scomparsa del suo amico Pedro nel 2008. Da quel momento è rimasto solo e i visitatori dello ZooSafari non hanno mai smesso di denunciare la sua tristezza, tanto da spingere l’associazione di tutela animale Meta, a lanciare una petizione firmata da più di 200 mila persone.

A nulla sono servite le lotte, il direttore della struttura, Fabio Rausa, nel gennaio 2023 dichiarò: