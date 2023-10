Zucchero, annunciato il tour negli stadi 2024

Sono tre i concerti del grande bluesman previsti per la prossima estate negli stadi italiani: ecco tutte le informazioni

Quest’anno ha incantato oltre un milione di spettatori con il suo ultimo tour in Italia e nel mondo e con i due straordinari concerti alla RCF Arena di Reggio Emilia di fronte a 60mila spettatori. Ora Zucchero si prepara a tornare nel 2024 con negli stadi italiani con “Overdose D’Amore World Tour”.

Le date di Zucchero negli stadi nel 2024

Le date annunciate sono le seguenti: il 27 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina e il 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Tre imperdibili concerti in cui Zucchero regalerà al pubblico grande musica e forti emozioni, ripercorrendo la sua incredibile carriera ed esibendosi con i suoi più grandi successi.

I biglietti dei concerti, prodotti da Friends & Partners, saranno disponibili in prevendita da mercoledì 18 ottobre a partire dalle ore 16.

I biglietti per le date di Milano e Bologna saranno disponibili su TicketOne e nei punti di vendita abituali. Quelli per la data di Messina saranno su TicketOne, Ciaotickets, Box Office Sicilia e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.friendsandpartners.it.

Il documentario

Il 23, 24 e 25 ottobre arriva al cinema con il film-documentario Zucchero – Sugar Fornaciari. Il film, che verrà presentato in anteprima alla 18° edizione della Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre, racconta lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio e tanti altri.

Il documentario sarà un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal “World Wild Tour”, il suo ultimo e trionfale tour mondiale, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.

Credito foto: Matteo Girola