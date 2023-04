11 figli con 8 uomini diversi: "Voglio arrivare a 30"

Una decisione che fa certamente discutere e che tramite i social sta scatenando reazioni contrastanti. Phi è madre di 11 figli avuti con 8 uomini diversi ma è ben decisa a continuare: vorrebbe infatti arrivare a 30.

11 figli con 8 uomini diversi: le ragioni

La ragione per cui decide di comportarsi in questo modo la spiega lei stessa: “Se hai uno e sottrai uno, ti rimane zero, ma se hai otto e sottrai tre, hai ancora cinque. Se ho un solo padre e lui mi abbandona o muore, i miei figli rimarrebbero senza padre, ma se ne ho otto e tre muoiono o mi abbandonano, ho ancora cinque padri”.

11 figli con 8 uomini diversi: le reazioni

Phi, residente a Memphis, negli Stati Uniti d’America è molto attiva su Tik Tok, social in cui aggiorna i suoi follower su come vanno le cose in famiglia: i video sono diventati virali tanto da raggiungere più di tre milioni di visite. Come prevedibile il suo stile di vita ha attirato molte critiche. Molti utenti infatti la

ritengono una irresponsabile per essere rimasta incinta da così tante persone diverse e per non avere una relazione.

Altri invece sono dalla sua parte commentando “Sinceramente l’unica cosa che conta è se tutti i bambini sono felici e ben accuditi, dopo non sono affari di nessun altro”, oppure “direi che sembri dare a tutti un’ottima educazione, quindi ben fatta mamma” e “Finché sei felice. I tuoi figli sono ben curati e sani, non importa”.

