Oggi a Lower Manhattan si terrà la cerimonia annuale per ricordare i caduti dell’11 settembre 2001, 22 anni dopo il crollo delle Torri Gemelle del World Trade Center, nel più letale attacco terroristico sul suolo degli Stati Uniti.

11 settembre 2001: cosa è successo

L’11 settembre 2001 gli americani e il mondo intero hanno assistito all’impatto di due aerei contro le Torri Gemelle del World Trade Center di New York. Le Torri di Lower Manhattan sono crollate poco dopo. Un terzo aereo si è schiantato contro l’angolo sud-ovest del Pentagono. Mentre un quarto è precipitato in un campo in Pennsylvania, dopo che i passeggeri hanno reagito. L’unico aereo che non ha raggiunto la destinazione prevista. I passeggeri a bordo del Volo 93, infatti, hanno evitato un’ulteriore tragedia cercando di riprendere il controllo dell’aereo, dai dirottatori. Grazie a questo intervento, l’aereo si è abbattuto vicino a Shanksville, in Pennsylvania. Obiettivi del volo sarebbero stati probabilmente la Casa Bianca o il Campidoglio.

Il peggior attacco terroristico della storia americana

Negli attacchi dell’11 settembre sono stati uccisi circa 2.977 civili, oltre ai 19 terroristi coinvolti. Il minuzioso processo di identificazione dei resti delle vittime del World Trade Center, inoltre, continua da più di due decenni. Alla cifra si aggiungono anche 343 vigili del fuoco e paramedici, 23 agenti di polizia della città di New York e 37 agenti di polizia dell’Autorità Portuale, che hanno lottato per completare l’evacuazione degli edifici e salvare gli impiegati intrappolati ai piani superiori. Al Pentagono sono morte 189 persone, tra cui 64 a bordo del volo American Airlines 77, l’aereo di linea che ha colpito l’edificio. Nel volo 93, infine, la conta delle vittime è di 44 persone, morte quando l’aereo si è schiantato in Pennsylvania. Oggi, in occasione del 22esimo anniversario della tragedia, sono stati aggiunti 43 nuovi nomi al World Trade Center Memorial Wall, nato per commemorare i vigili del fuoco, che sono stati colpiti da malattie letali legate al loro lavoro tra le macerie contaminate delle Torri Gemelle.

11 settembre: coinvolti anche degli italiani

Il drammatico bilancio delle vittime dell’attentato dell’11 settembre al World Trade Center ha coinvolto anche degli italiani. Ad oggi sono circa 219 le persone di origine italiana morte nel crollo delle Torri Gemelle a New York. La sera dell’11 settembre 2001, il Presidente George W. Bush si rivolse alla nazione con la fatidica frase: “Non faremo alcuna distinzione tra i terroristi che hanno commesso questi atti e quelli che li ospitano”. Concetto che sarebbe poi diventato emblematico della politica estera americana.