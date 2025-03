Il giovane di 11 anni è stato investito da un furgone a San Lucido mentre scendeva dallo scuolabus, diretto verso casa. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 20 marzo, in contrada Puppa, davanti alla madre che lo stava aspettando.

11enne scende dallo scuolabus e viene investito da un autocarro

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 20 marzo, in contrada Petralonga a San Lucido, a Cosenza, una zona vicina alla statale 18 Tirrena Inferiore. Le circostanze dello scontro sono ancora in fase di accertamento, con indagini in corso da parte degli agenti della polizia municipale e dei carabinieri della Compagnia di Paola.

Sul luogo dell’investimento è intervenuta un’ambulanza del 118 di Paola, che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il velivolo è atterrato nelle vicinanze della statale 18 e ha trasportato il ragazzo in codice rosso all’ospedale Annunziata.

11enne scende dallo scuolabus e viene investito da un camion: le sue condizioni

Il personale medico, giunto rapidamente sul luogo dell’incidente, ha subito valutato la gravità delle condizioni del giovane, che presentava traumi significativi, e ha prontamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Nonostante l’urto violento e il forte impatto subito dal ragazzo, i medici hanno rassicurato che, fortunatamente, le sue condizioni non sono tali da mettere in pericolo la sua vita. La tempestività dell’intervento e la rapida gestione del caso hanno contribuito a stabilizzare il bambino.