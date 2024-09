137 migranti sono giunti a Roccella Ionica attraverso due distinti approdi.

Gli sbarchi di migranti a Roccella Jonica continuano con altri 137 individui, inclusi 10 minori non accompagnati, arrivati nelle ultime 18 ore. Provenienti da Iran, Iraq, Siria e Afghanistan, i migranti, a bordo di due imbarcazioni con problemi motori partite dalla Turchia, sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera. Dopo uno screening iniziale, sono stati alloggiati in un centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa e da Medici senza Frontiere. Quest'anno, il numero totale di sbarchi a Roccella ha superato le 1500 persone, in 26 arrivi.

Gli arrivi di migranti a Roccella Jonica, nel porto della Locride, non sembrano voler diminuire. Negli ultimi 18 ore, il porto marittimo reggino ha visto altri due arrivi, separati solo da poche ore, che hanno coinvolto in totale 137 individui, di cui dieci erano minori non accompagnati. I migranti, originari dall’Iran, Iraq, Siria e Afghanistan, viaggiavano su due imbarcazioni con problemi motori, partite dalla Turchia dei giorni precedenti, e sono stati individuati e soccorsi dalla Guardia Costiera. Dopo un iniziale screening da parte delle autorità e del personale sanitario, i migranti sono stati alloggiati temporaneamente, dietro istruzione della Prefettura di Reggio Calabria, in un centro di accoglienza situato nell’area portuale, gestito dalla Croce Rossa e da un team di Medici senza Frontiere. Il numero totale di sbarchi di migranti a Roccella per quest’anno è ora di 26, per un totale di oltre 1500 persone.