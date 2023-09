14enne scomparso ad Ariano Polesine: il ritrovamento del corpo

Il corpo del 14enne scomparso nella serata di sabato 2 settembre ad Ariano Polesine, è stato ritrovato lunedì nei pressi del Faro di Goro, provincia di Ferrara. L’allarme è stato lanciato da un bagnante, che si trovava in quel momento sulla spiaggia. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno scandagliato il fiume con le moto d’acqua fino al ritrovamento della salma. Il ragazzo era stato avvistato per l’ultima volta nei pressi di Gorino Veneto, nel comune di Ariano Polesine, poco prima delle 20:00 di sabato. Dalla notizia della scomparsa le ricerche non si sono mai fermate. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Adria, congiuntamente alle unità cinofile e ai sommozzatori del nucleo regionale hanno perlustrato giorno e notte la zona. Ora, il corpo è stato consegnato all’autorità giudiziaria. La Procura è già al lavoro per fare luce sul tragico incidente.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Il ragazzo, originario del Marocco, si trovava nella zona dell’Isola dei Gabbiani per partecipare ad una scampagnata organizzata dall’Associazione che lo ospitava. Quando la sera non è tornato presso la comunità di accoglienza, è stato subito dato l’allarme. Presso la spiaggia libera, ad Ariano Polesine, sono stati rinvenuti alcuni oggetti personali, ma nessuna traccia del 14enne. In base alle testimonianze raccolte, era già capitato che il ragazzo si allontanasse senza permesso, ma era sempre rientrato. Sabato sera, prima di scomparire, si trovava in compagnia degli educatori della comunità e di altri coetanei. Non sono chiare le dinamiche dell’incidente. È possibile che il 14enne si sia tuffato e non sia riuscito più a riemergere.