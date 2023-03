Una donna di 32 anni è stata ricoverata in fin di vita dopo che i due figli l'hanno trovata in cucina con una ferita alla testa.

Ariano Polesine, mamma di 2 bimbi ferita alla testa: è in fin di vita

Una donna di 32 anni, residente ad Ariano Polesine, in provincia di Rovigo, è stata ricoverata in gravissime condizioni. La donna è stata trovata nella cucina di casa dai suoi due figli, di 11 e 8 anni, con una ferita alla testa, e sarebbe in fin di vita. Secondo i primi accertamenti clinici, nel suo cranio ci sarebbe un proiettile. La dinamica di quanto accaduto per il momento è ancora da chiarire. I carabinieri stanno svolgendo le dovute indagini.

I figli hanno trovato la donna in cucina con una ferita alla testa

Quando la donna è stata trovata sul pavimento della cucina, priva di sensi, in casa erano presenti solo lei e i due figli. Il marito, di origini marocchine, era in un altro luogo. I bambini, molto spaventati, sono andati a chiedere aiuto al vicino di casa che, quando si è reso conto della gravità delle condizioni della donna, ha subito allertato il 118. Il marito si è recato immediatamente in ospedale. Per il momento non risultano persone indagate o ricercate.